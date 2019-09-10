Недовольные самарцы выдвинули новое требование к Билану

Жители Самары возмущены выступлением эстрадного певца Димы Билана на праздновании Дня города. Сам артист уже принес извинения поклонникам за шоу, которым они оказались разочарованы. По словам певца, всему виной состояние его здоровья и неправильная диета.

Жители Самары таким ответом оказались не удовлетворены и потребовали от властей вернуть потраченные на приглашение звезды деньги. В Сети размещен текст соответствующей петиции.

«Все видели каким вышел Дима Билан на дне города в Самаре 8 сентября 2019 года. Необходимо потребовать объяснений с тех кто его пригласил и сколько было потрачено на это бюджетных денег. Это полное неуважение к нашему городу и области. Требуем возвращения их в бюджет и на эти деньги построить детскую площадку», - говорится в тексте петиции, размещенной на сайте change.org.

Дима Билан, пообещал загладить свою вину организовав в Самаре бесплатный концерт для всех желающих. Кроме того, популярный исполнитель пообещал купить в детскую городскую больницу необходимое и дорогостоящее оборудование.