Названы мотивы женины, убившей своих детей на Камчатке

Жительница Камчатки, утопившая двоих своих детей, пошла на убийство после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях. Кроме того, после совершения задуманного она планировала совершить самоубийство, однако ее удалось спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.

«По словам очевидцев, которые тут же вызвали полицию, женщина, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку, зашла в воду. Стражи порядка смогли добраться до нее только на лодке. К этому времени дети уже утонули», - рассказал источник.

Ранее стало известно о трагедии, которая разыгралась в городе Вилючинске. Женщина утопила в бухте пятилетнего сына и полуторамесячную дочь. По факту убийства малолетних Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Его расследование взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.