Россияне рассказали, где мечтают отдохнуть этой осенью

Эксперты провели опрос среди более трех тысяч человек и выяснили, какой отпуск в осеннее время туристы считают идеальным. Так, 54 процента россиян выбрали отдых у моря.

В Европу, согласно опросу, хотели бы поехать 14 процентов опрошенных, 4 процента мечтают встретить осень в странах Балтии, еще 3 процента уверены, что лучшими местами для отдыха могут стать Армения, Грузия и Азербайджан.

Четвертая часть опрошенных хотели бы провести отпуск недалеко то дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для путешественников. Шесть процентов выступили за отдых на даче, девять – за походы в лес или на рыбалку, а десять хотели бы провести время дома на диване за просмотром сериалов, чтением книг или вязанием.

В опросе респондентам было также предложено выбрать страны, куда они хотели бы поехать или уже купили билеты. В первую десятку вошли Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.