Вашингтон вернул Киеву похищенную нацистами картину

Власти США вернули Украине картину «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» кисти русского и советского художника Михаила Панина. Полотно было похищено в годы Великой Отечественной войны, говорится на официальной странице посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

До своего исчезновения в 1941 году картина находилась в Днепропетровском художественном музее. Спустя 30 лет ее нашли в одной американской семье. Когда работу Панина попытались выставить на аукцион, выяснилось, что она была похищена.

В возвращении картины принимали участие сотрудники ФБР, Госдепартамента США, а так же оперативники прокуратуры округа Колумбия, сообщает телеканал «112 Украина». Бывшие владельцы картины поддержали возвращение полотна на историческую родину.