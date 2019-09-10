Найден самый маленький конь в мире

Самым маленьким конем в мире признан жеребец по кличке Бомбель из Польши. Его высота в холке составляет всего 56,7 сантиметра.

Польские фермеры Патрик и Катаржина Зелинские приобрели двухмесячного Бомбеля в 2014 году. Тогда он был обычных для своего возраста размеров, однако в какой-то момент его рост остановился.

Бомбель - конь породы аппалуза, выведенной американскими индейцами. Стандартный рост для этой породы составляет 160 сантиметров в холке.

По сообщениям NDTV, Бомбель живет на ферме недалеко от города Лодзь и ежемесячно посещает детскую больницу, где проводит время с пациентами. Как говорят владельцы животного, Бомбель - маленький конь, однако у него большое сердце.