СМИ: более 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за роботов

В России к 2030 году 45,5% работающим людям придется уйти с рынка труда или переобучиться, поскольку их компетенции будут неактуальны. А на их рабочие места будут внедрятся роботы.

К таким выводам пришли исследователи РАНХиГС. По их мнению, в общей сложности роботами могут быть вытеснены около 20,1 миллиона сотрудников. Но речь идет только об официально трудоустроенных гражданах.

«Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра», - приводят слова автора работы Степана Земцова «Известия».

При этом ученый добавил, что процесс будет сильно растянут во времени. И любой желающий успеет научиться чему-то новому или изменить свой функционал. Прогнозируется, что 73% занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе людей попадут под риском автоматизации. Роботами могут заменить 60% работников в обрабатывающих производствах, 58% трудящихся в сельском и лесном хозяйстве, 53% сотрудников сферы торговли и 51% занятых в добыче полезных ископаемых.

По мнению специалистов, возможно высокий темп автоматизации можно будет приостановить путем введения налога на роботов или перехода на четырехдневную неделю.