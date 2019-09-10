Трамп ответил на критику своих волос

Президент США Дональд Трамп считает, что его волосы не идеальны, однако они лучше, чем у многих его сверстников. Об этом американский лидер заявил на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине.

Во время обращения к собравшимся Трамп сообщил о своей готовности выступать перед ними даже под дождем, несмотря на то, что его прическа намокнет.

«По крайней мере я бы смог доказать, что это мои настоящие волосы. Возможно, они не так хороши, но, я вам скажу, что они лучше, чем у многих моих друзей, с которыми я одного возраста. Значительно лучше», - сказал президент США.

Дональд Трамп неоднократно попадал в курьезные ситуации из-за своей шевелюры. Также при любом удобном случае американский лидер пытается доказать, что не носит парик. Например, в 2016 году он позволил телеведущему Джимми Фэллону взлохматить свою прическу, а перед собственной инаугурацией Трамп радовался пасмурной погоде, поскольку после дождя люди увидели бы, что волосы у президента США настоящие.