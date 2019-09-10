Назван самый распространенный среди молодых людей вид рака

Онкологи Немецкого центра исследования рака опубликовали отчет о проведенных исследованиях, на основании которых ученые сумели выявить самый распространенный вид рака среди молодых людей. Оказывается, в последнее время по всему миру молодежь страдает от рака толстой кишки.

Онкологи наблюдали за пациентами в возрасте от 20 до 49 лет в течение 4 лет. В общей сложности они смогли проследить общую картину в 43 странах. В 9 из них, была обнаружена закономерность заболевания раком толстой кишки и возрастом пациентов.

На первом месте по уровню заболеваемости молодых людей оказалась Южная Корея. Там ежегодно на 100 тысяч пациентов в возрасте до 50 лет 12,9 обратившимся ставят диагноз рак толстой кишки. В Германии этот показатель значительно ниже и составляет 7,7. В индийском Ченнаи из 100 тысяч молодых людей раком заболевают 3,5 пациента. При этом исследователи отмечают, что риск развития рака толстой кишки у молодых людей гораздо ниже, чем у пожилых, приводит результаты проведенной работы журнал GI Cancer.

Ранее онкологи рассказали где могут появиться новообразования при развитии злокачественных опухолей в голове и в районе шеи. Чаще всего рак проявляется около носовых пазух, ротовой полости и гортани.