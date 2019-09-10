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Вдова Солженицына рассказала об ошибке в отчестве писателя

Тамара Астапенкова
04:20 10.09.2019
По словам Наталии Солженицыной паспортистка перепутала имена.
Вдова Солженицына рассказала об ошибке в отчестве писателя
© Фото: Marina Shimanskaya, Russian Look Globallookpress

Вдова Александра Солженицына Наталия рассказала об ошибке паспортистки, которая неверно записала отчество писателя. Отца будущего лауреата нобелевской премии звали Исаакий Семенович Солженицын. А работница вместо «Исаакиевич» написала «Исаевич».

«Паспортистка ростовская ошиблась, выписала неправильный паспорт… Наверное, можно было подать заявление и выписать новый паспорт, но мать побоялась «волну поднимать», потому что она была полная лишенка», - рассказала Солженицына в интервью «Известиям».

По словам Наталии, мать одна тащила сына, будущего нобелевского лауреата. Ей не давали устроиться на хорошую работу. И женщина, зная несколько языков и имея высшее образование, работала стенографисткой-машинисткой. Вдова писателя считает, что преследовали Таисию Захаровну за ее происхождение, что «ни на есть крестьянское, но зажиточное». Дед Солженицына Захар Щербак был пастухом из Таврии, но сумел стать одним из богатейших фермеров края.

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