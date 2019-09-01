Новый фильм Тарантино собрал миллиард рублей в России

Фильм американского режиссера и сценариста Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» собрал только за один август более миллиарда рублей. Данные опубликовала в субботу Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Впервые «Однажды… в Голливуде» Тарантино показали 21 мая на Канском фестивале. После премьеры картины зрители в зале устроили шестиминутную овацию. В России комедийная драма вышла в прокат 8 августа, на 13 дней позже мировой премьеры.

Американские кинокритики назвали фильм «любовным посланием» Тарантино к Голливуду 60-х годов. Действие картины происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году. Бывшая звезда вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются выжить и найти свое место под солнцем в быстро меняющимся мире киноиндустрии.

В России «Однажды… в Голливуде» собрал только за первые выходные более 467 миллионов рублей, став лидером проката. За весь август российские зрители заплатили 1 010 832 800 рублей, чтобы увидеть фильм Тарантино.

Напомним, что голливудский режиссер лично привозил представлять свою работу в Москву. Он успел не только пообщаться с деятелями культуры, но и прогуляться по Красной площади.