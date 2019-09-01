Россия стала председателем Совбеза ООН

Председательство в Совете безопасности ООН с 1 сентября на месяц перешло к России. Ожидается, что в некоторых заседаниях примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В сентябре по линии Совета запланировано множество мероприятий. Часть из них планируется посвятить обсуждению регионального сотрудничества.

Полную программу 3 сентября представит постоянный представитель РФ в Совбезе Василий Небензя. Это произойдет после ее одобрения членами Совета, сообщает РИА Новости.

Председательство РФ также совпадает с открытием 74-й Генассамблеи ООН и недели высокого уровня. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.

Каждый месяц председательство в Совбезе переходит к следующей по алфавиту стране-участнице. Всего в нем заседают постоянно 15 государств, пять из которых являются постоянными членами (в том числе Россия) и десять - временными. С 1 по 31 августа в Совете председательствовала Польша, а от России с 1 октября это право перейдет к Южно-Африканской республике.