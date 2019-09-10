Работа британского парламента приостановлена до 14 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о приостановке работы парламента до 14 октября по решению правительства страны.

«Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября», - заявил премьер-министр.

Ранее Борис Джонсон обратился к короле Великобритании Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента. Она формально согласилась с отсрочкой заседаний. Приостановка работы должна была вступить в силу «не ранее 9-го дня сентября и не позднее 12-го дня сентября» и продлиться «до 14-го дня октября» 2019 года. По мнению экспертов, приостановка заседаний парламента снизит шансы депутатов помешать выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения.

При этом Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра провести в октябре досрочные выборы в парламент Великобритании. Предложение Бориса Джонсона поддержали 293 депутата при необходимом минимуме в 434 голоса, передает ТАСС. Джонсон мог добиться желаемого только при поддержке оппозиции. При этом лейбористы заявили, что проголосуют за досрочные выборы только после того, как Джонсон попросит у Евросоюза отсрочки по Brexit.

В свою очередь премьер-министр заявил, что оппозиция, не поддерживая его инициативу, хочет отложить Brexit, при этом забывая о мнении тех, кто голосовал за выход страны из ЕС.