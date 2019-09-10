Шведский ученый назвал каннибализм путем к спасению планеты

Употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти население Земли. Такое мнение высказал профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд во время научного симпозиума Gastro, который состоялся в шведской столице.

На мероприятии, в частности, затрагивался вопрос о том, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем. На вопрос, готов ли Содерлунд лично пробовать человеческую плоть, ученый сказал сказал, что он открыт для этой идеи.

«Я чувствую некоторую нерешительность, однако не выгляжу чрезмерно консервативным… Я был бы готов хотя бы попробовать», - приводит New York Post его слова.

Помимо этого, специалист предложил в качестве решения проблемы нехватки продовольствия употреблять в пищу мясо домашних животных и насекомых.