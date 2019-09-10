Дзюба обратился к болельщикам после матча с Казахстаном

Артем Дзюба опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку. И попросил не переоценивать победу, которую одержала сборная России над Казахстаном.

«Спасибо вам огромное за то, что были на стадионе, переживали за нас. Я знаю, что многие целыми компаниями смотрели матч дома. И это самое прекрасное, что спорт, в частности футбол, нас всех объединяет», - сказал футболист.

Нападающий сборной России попросил болельщиков не переоценивать и недооценивать победу команды, поскольку она была непростой.

«Я одно могу сказать, что безразличия в этой сборной точно не будет. Мы сражаемся, мы бьемся. Иногда получается лучше, иногда - хуже. Это жизнь. Это футбол. Но мы стараемся ради вас. Потому что футбол без вас – это не футбол», - сказал Артем Дзюба.

В понедельник, 9 сентября, сборная России по футболу одержала победу над Казахстаном со счетом 1:0 в рамках шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020. На 89 минуте единственный гол забил российский защитник Марио Фернандес.