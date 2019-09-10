Ученые нашли затерянный континент глубоко под Европой

Международной команде геологов удалось раскрыть тайну появления и исчезновения древнего континента Большая Адрия, остатки которого до сих пор встречаются на поверхности в разных европейских странах.

Континент появился около 250 миллионов лет назад и сейчас буквально находится под Европой. Специалисты создали модель, при помощи которой они смогли реконструировать историю огромного массива суши.

Стоит отметить, что о существовании Большой Адрии ученые догадывались давно, поскольку ранее в горных хребтах Южной Европы были найдены любопытные известняки и другие породы. Сперва геологи выяснили, что это морские отложения, которые были оторваны от поверхности дна и подняты вверх в результате столкновения тектонических плит. Позже исследования показали, что эти породы являются остатками древнего континента.

Однако лишь сейчас специалисты смогли определить размер, форму и историю существования массива суши, большая часть которого в течение многих миллионов лет находилась под мелководными тропическими морями, пишет журнал Science.

По мнению ученых, Большая Адрия примерно 240 миллионов лет назад отделилась от суперконтинента Гондвана, включавшего в себя современную Африку, Южную Америку, Австралию, Антарктиду, Индийский субконтинент и Аравийский полуостров.

Новый континент начал медленно смещаться на север. Приблизительно 140 миллионов лет назад его размеры были сопоставимы с размерами современной Гренландии. Большая Адрия в значительной степени была погружена в тропическое море, где осадочные породы соединялись и медленно превращались в скалы.

В период от 120 до 100 миллионов лет назад этот массив суши столкнулся с тем, что сейчас является Европой. В результате он распался на куски и ушел под Европу.

Несмотря на то, что тектоническое столкновение происходило со скоростью не более трех-четырех сантиметров в год, оно разрушило 100-километровую толщу куска земной коры и отправило большую ее часть вглубь мантии Земли.

В настоящий момент на поверхности остались лишь несколько скал, оторванных от Большой Адрии во время столкновения. Эти остатки находятся в более чем 30 странах: от Испании до Ирана. В связи с этим фактом ученым было очень сложно собрать информацию о затерянном континенте и систематизировать ее. Исследование заняло у специалистов более 10 лет.