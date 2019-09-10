Вице-премьер Украины отказался «стучаться в закрытые двери» НАТО

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что не намерен «стучаться в закрытые двери» НАТО. По его мнению, Киеву в отношениях с североатлантическим альянсом и Евросоюзом нужно достигать того уровня, когда Украина «станет для них незаменимой».

«Мы не должны стоять возле дверей (НАТО - прим. ред.) и стучаться в закрытые двери и умолять “возьмите нас”. Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами», - приводит «Интерфакс-Украина» слова Кулебы.

Вице-премьер при этом добавил, что во время визита в штаб-квартиру НАТО было принято решение «активизировать работу совместной рабочей группы по военной реформе Украина-НАТО». Кулеба подчеркнул, что это и есть основной формат взаимодействия официального Киева с североатлантическим альянсом.