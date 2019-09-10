В Сеуле заявили о пуске ракет со стороны КНДР

Объединенной комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что во вторник, 10 сентября, КНДР произвела в сторону Японского моря два пуска неопознанных снарядов из провинции Пхенан-Намдо.

Южнокорейские военные наблюдают за ситуацией и находятся в состоянии готовности, сообщает агентство Yonhap. На данный момент каких-либо данных от выпущенных снарядах не поступало.

Ранее КНДР произвела запуск новых ракет, предположительно, это были баллистические ракеты малой дальности. Запуск прошел из прибрежного города Хамхунг. До этого за пусками наблюдал лично Ким Чен Ын. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 500 километров, поразив цели в Японском море. Пхеньяне заявили, что тестовые пуски были предупреждением США и Южной Корее в связи с их совместными военными учениями.