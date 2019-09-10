Стала известна цена нового iPhone в России

Стало известно когда в России поступит в продажу новая линейка смартфонов iPhone, которую во вторник 10 сентября представила американская компания Apple. Планируется, что российские пользователи смогут приобрести новые телефоны 20 сентября. Стоимость самого простого из всей линейки iPhone 11 будет начинаться с 59990 рублей. Этот телефон будет доступен в белом, черном, желтом, фиолетовом, зеленом и красном цветах. И с памятью 64, 128 и 256 ГБ.

Стартовая цена iPhone 11 Pro начинается от 89990 рублей. Смартфон будет доступен в четырех цветах: золотой, серебристый, «серый космос» и темно-зеленый. С памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

И третью новинку в линейке iPhone 11 Pro Max можно будет купить, начиная с 99990 рублей. Смартфон представлен также в четырех цветах: «серый космос», темно-зеленый, серебристый и золотой. И с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, сообщается на официальном сайте компании.

Ранее в Театре Стива Джобса в Калифорнии Apple провела ежегодную презентацию, на которой представила три новых модели iPhone, собственный сервис Arcade, содержащий более 100 игр, и другие новинки.