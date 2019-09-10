По следам великого полководца: в сентябре пройдет автопробег «Суворов» на ретро-автомобилях

Сегодня, 10 сентября, прошла на пресс-конференция, посвященная уникальному проекту - историческому автопробегу «Суворов».

Автопробег «Суворов» из Италии в Швейцарию на ретро-автомобилях производства СССР пройдет с 22 по 26 сентября по следам великого полководца Александра Суворова. Мероприятие приурочено к 220-летию исторического перехода русских войск через Альпы.

«Стартуем из Варезе - это немного севернее Милана... далее начинаем движение на север через перевал Сен-Готард и далее по Швейцарии завершаем пробег около музея Суворова в городе Линтале. Потом мы все-таки поедем до Цюриха, чего Суворову не удалось, но мы это сделаем», - рассказал учредитель и директор Аукционного дома Егоровых, инициатор проекта Николай Егоров.

Швейцарский поход Суворова состоялся в сентябре 1799 года, он пролегал через альпийские горные перевалы из Северной Италии в Швейцарию. Поход имел большое стратегическое значение и стал одним из крупнейших на горном театре военных действий по своему размаху и продолжительности.