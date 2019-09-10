Назван самый провальный фильм в истории современного кинематографа

Самым провальным фильмом в истории современного кинематографа стал приключенческий боевик студии «Джон Картер» (2012 год) производства Disney.

Картина режиссера Эндрю Стэнтона, повествующая об американском военном Джоне Картере, которому пришлось сражаться за свободу народов, населяющих Марс, обошлась создателям в сумму, превышающую 363,7 миллиона долларов, учитывая маркетинг. Однако доход, который принес фантастический экшн, составил в мировом в прокате лишь 284 миллиона долларов.

Создатели пытались уменьшить убытки, и после разных вычетов и списаний финансовые потери составили 136,6 миллиона долларов. Благодаря этому, «Джон Картер» стал самым неудачным проектом за всю историю кинематографа. Ранее сомнительный рекорд более 20 лет удерживал боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов» (1995 год), сообщает THR.