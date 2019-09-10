Новая глава ЕК призвала ускорить ассоциацию с Украиной и Грузией

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала будущего еврокомиссара по вопросам соседства и расширения ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной и Грузией. Она также попросила его предложить новый набор политических целей для проекта Евросоюза «Восточное партнерство».

Предполагается, что вопросы расширения в новом составе Еврокомиссии, который приступит к работе в ноябре, будет курировать кандидат от Венгрии Ласло Трочани.

«На своем посту вы будете стремиться ускорить реализацию соглашений об ассоциации и создании всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдавией, а также стремиться к углублению отраслевого сотрудничества в соответствующих случаях», - цитирует направленное ему фон дер Ляйен письмо РИА Новости.

При этом она добавила, что для взаимодействия с этими государствами необходимо определить «одновременном инновационные и реалистичные» рамки. Они должны отражать политический и экономический выбор партнеров и опираться на их текущие обязательства, добавила глава ЕК.