Самолет Москва - Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре

В Краснодаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании RedWings. Воздушное судно вылетело из Москвы и направлялось в Анталью.

По данным FlightRadar 24, самолет развернулся над Черным морем, после чего направился к ближайшему аэропорту.

Как уточнили «Звезде» в пресс-службе международного аэропорта Краснодара, самолет совершил вынужденную посадку в 22:07. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стала техническая неисправность.

На борту воздушного судна находились 215 человек. Посадка была совершена в штатном режиме.

В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются. Также выясняется причина посадки.