США ввели новые антитеррористические санкции

США наложили новые антитеррористические санкции против людей и компаний, связанных с террористическими группировками. Об этом на брифинге в Белом доме 10 сентября заявил министр финансов страны Стивен Мнучин.

«Минфин ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками», - сказал он.

Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что ввести новые санкции удалось при помощи указа президента США Дональда Трампа. Документ видоизменил режим санкций и расширил возможность их применения против террористов.