Apple показала новую серию «умных часов»

Во вторник, 10 сентября, компания Apple презентовала новую серию своих часов - Watch Series 5. Дисплей гаджета может оставаться включенным беспрерывно.

Новые часы позволят своему владельцу видеть различные данные на экране. В предыдущих версиях часов дисплей активировался лишь при повороте запястья. Разработка также оснащена компасом.

По данным компании, владельцы устройства смогут вызывать службу спасения прямо с часов. Экран гаджета может беспрерывно работать до 18 часов.

Оформить предзаказ новинки можно уже сегодня. Продажи Watch Series 5 начнутся с 20 сентября. Часы последней серии будут доступны от 499 долларов с возможностью подключения к Интернету. Без данной опции гаджет можно будет приобрести от 399 долларов. При этом разработка получила новые материалы корпуса.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple представила собственный сервис Arcade, который содержит более 100 игр. Ожидается, что сервис будет доступен на устройствах с iOS 13, а цена на подписку составит 4,99 доллара в месяц.

В театре Стива Джобса проходит презентация новых продуктов Apple. К настоящему моменту были представлены новая версия iPad, Apple TV+ и AppleWatch 5.