Два мирных жителя погибли при гранатометном обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие открыли огонь по окраине Донецка. Как говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), в результате обстрела поселка Старомихайловка были ранены мирные жители: мужчина и женщина.

«Также зафиксировано повреждение кровли жилого дома по улице Комарова, 16. Характер ранений пострадавших и более подробная информация по повреждениям уточняется», - отмечается в публикации.

Известно, что ВСУ открыли гранатометный огонь. По данным СЦКК, за минувшие сутки количество нарушений со стороны украинских военнослужащих составило 12 раз.

Накануне стало известно, что украинские силовики провели новые массированные обстрелы южных районов ДНР. При этом они использовали запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные орудия: 152-миллиметровые артиллерийские установки и минометы.