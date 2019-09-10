Apple показала новый iPhone с тройной камерой

Компания Apple представила новый iPhone 11 и версию Pro с тройной камерой. Смартфоны показали во время презентации в подземном театре Стива Джобса (Apple Park) 10 сентября.

Новый iPhone оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina и представлен в шести цветах. На задней панели размещены широкоугольная и сверхширокоугольная камеры разрешением в 12 мегапикселей. Фронтальная камера имеет такое же разрешение и способна снимать видео в разрешении 4k. По словам представителей Apple, управлять смартфоном будет быстрейший на рынке процессор – A13 Bionic. Стоимость iPhone 11 будет составлять от 699 долларов.

Две новых модели iPhone в версии Pro оснастят сразу тремя основными камерами на 12 мегапикселей с тремя разными линзами: широкой, ультраширокой и телефото. Заявлено, что работать без подзарядки они смогут на 4-5 часов дольше, чем iPhone XS.

Ранее корпорация представила собственный игровой сервис Apple Arcade. Ожидается, что он будет доступен на устройствах с iOS 13.