Агрегаторы такси хотят ужесточить правила приема водителей на работу

В России крупнейшие агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу. В письме в ГПУ президента России говорится, что речь идет о проверке соискателя на предмет алкогольной и наркотической зависимости, возможном лишении прав, наличия судимостей и других сведений, сообщают «Известия» с ссылкой на соответствующий документ.

«Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей... на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных», - говорится в документе.

По мнению руководителей «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» подобные проверки позволят создать в перспективе единый реестр водителей, которым разрешено работать в такси.

С ними соглашаются и аналитики, по мнению которых, проверка кандидатов поможет повысить безопасность легковых перевозок. Однако, у них есть опасения, что из-за проверок может происходить утечка приватных данных, а водители-иностранцы могут лишиться работы.