Apple представила собственный игровой сервис Arcade

Американская корпорация Apple представила собственный сервис Arcade, который содержит более 100 игр.

Как говорится в сообщении компании, Apple Arcade - это первый в мире сервис, который предлагает эксклюзивные игры по подписке.

Ожидается, что сервис будет доступен на устройствах с iOS 13, а цена на подписку составит 4,99 доллара в месяц.

Сегодня, 10 сентября, в театре Стива Джобса проходит презентация новых продуктов Apple. К настоящему моменту были представлены новая версия iPad, Apple TV+ и AppleWatch 5. В ближайшее время корпорация должна представить три новых модели iPhone.