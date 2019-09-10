Под Нижним Новгородом полыхает склад ГСМ: видео

В промышленной зоне в Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов. Фотографиями и видеозаписями черного дыма, который поднимается вверх на десятки метров очевидцы делятся в социальных сетях.

Спасатели выехали на место происшествия в 18.20 10 сентября. В 19.10 пожару присвоен ранг четвертый ранг опасности. На месте работают 26 единиц техники и 93 человека из личного состава.

Согласно информации управления МЧС по региону, общая площадь возгорания – около пяти квадратных километров. Горят несколько строений, бочки с маслом и три автомобиля.