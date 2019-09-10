В UEFA оценили подготовку Петербурга к ЧЕ-2020

Подготовка стадиона в Санкт-Петербурге к Чемпионату Европы по футболу в 2020 году идет согласно намеченному плану. По словам представителя UEFA Андреаса Шара, арена соответствует всем стандартам.

Стадион на Крестовском острове примет три матча группы B и одну игру в четвертьфинале турнира.

«Это стадион очень высокого уровня. Мы всем очень удовлетворены. Стадион соответствует всем стандартам. Поле просто отличное», - цитирует РИА Новости руководителя операционной деятельности на стадионах Шара.

Власти северной столицы также озвучили планы по обустройству фан-зон в городе. Так, разместить их планируют не только в центре, но и в спальных районах.

Санкт-Петербург станет одним из 12 городов, где пройдут финальные матчи чемпионата. В июне в городе запустили обратный отсчет до турнира в виде необычной видеоинсталляции.