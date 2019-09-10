Трамп уволил Болтона

Американский президент Дональд Трамп сообщил об увольнении своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Глава страны заявил, что минувшим вечером оповестил Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

«Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром», - написал Трамп в своем Twitter.

Вместе с тем, он поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что имя нового советника по нацбезопасности озвучит уже на следующей неделе. Однако в Белом доме заявили, что освободившуюся должность может занять Чарли Каппермен – заместитель уволенного советника.

В то же время Болтон заявил, что сам предложил Трампу свою отставку.

«Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давайте поговорим об этом завтра"», - написал он в Twitter.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что у Трампа и его советника разные позиции по ряду аспектов внешней политики. Разногласия якобы касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.