«Умные часы», ноутбук и iPhone: в США стартовала ежегодная презентация Apple

Сегодня, 10 сентября, корпорация Apple проведет ежегодную презентацию, на которой представит сразу три новых модели iPhone и другие новинки.

Ожидается, что среди разработок будут «умные часы» Apple Watch, а также наушники Air Pods и 16-дюймовый MacBook Pro.

Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Калифорнии. Трансляция будет вестись на официальном сайте компании и на YouTube. Презентация началась в 20:00 по Москве.