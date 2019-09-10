«Умные часы», ноутбук и iPhone: в США стартовала ежегодная презентация Apple
Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Калифорнии. Старт презентации в 20:00 по Москве.
© Фото: Apple, YouTube
Сегодня, 10 сентября, корпорация Apple проведет ежегодную презентацию, на которой представит сразу три новых модели iPhone и другие новинки.
Ожидается, что среди разработок будут «умные часы» Apple Watch, а также наушники Air Pods и 16-дюймовый MacBook Pro.
Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Калифорнии. Трансляция будет вестись на официальном сайте компании и на YouTube. Презентация началась в 20:00 по Москве.