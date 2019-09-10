Эксперты рассказали о вреде сухих завтраков для детей

Употребление сухих завтраков может вызвать у детей отравление и привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Содержащийся в популярном продукте сахар также способен привести к ожирению.

При проверке завтраков Роскачество обнаружило в пяти образцах охратоксин А, который оказывает негативное влияние на почки и может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний. По словам пресс-секретаря организации Натальи Петроченковой, токсины также способны вызвать сильное отравление.

«Особенно это, конечно, опасно для детей, которые едят эти завтраки каждый день перед школой», - добавила она.

Сахар, который содержат сухие завтраки, может вызвать у детей ожирение. Специалисты отмечают, что родители сами порой формируют у детей зависимость от сладкого.

«Ребенку полгода – кормят продуктами прикорма. Мамы, бабушки попробовали – не вкусно… Ну-ка, давай туда сахарку добавим. Все! Завтра вы даете ему этот продукт специализированный, он выплюнет – давай-ка мне сахар», - объяснил научный руководитель «ФИЦ питания и биотехнологии» Академии РАН Виктор Тутельян.

По данным Минздрава России, за период с 2014 по 2018 год число детей, страдающих лишним весом, выросло на 12%. Только за 2017-й год этот показатель подскочил сразу на 5%.