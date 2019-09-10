Жужжащая угроза: полчища мух атаковали жителей Челябинской области

Полчища мух атаковали населенные пункты в Челябинской области. Люди говорят о небывалом нашествии насекомых: они ползают по одежде, летают по дому, в результате чего выметать их приходится мешками. По словам местных жителей эти мутанты на мух похожи мало. Люди всерьез обеспокоены странным явлением и обратились за помощью к властям.

На территории всей Камышовки - мухи: в одежде, в пище, в воздухе и под ногами.

«Везде мухи невозможно. Белье не повесишь. Запах! Это утром за ночь я собрала. Это мухи разве? Это мутанты», - рассказала местная жительница Флюра Сайфетдинова.

Нашествие крылатых существ началось летом, в связи с чем популярным товаром в сельском магазине стали баллончики с отравой для насекомых.

«Это дихлофос, это лента, а это хлопушка. И ничего не помогает! Три раза в день дихлофосом надо травить, где живут дети», - жалуется житель села Алия Дерябина.

Мухи летят с соседнего поля, куда тоннами сваливает помет местная птицефабрика. Здесь происходит переработка отходов. Сами птичники ничего катастрофического в происходящем не видят и признают, что мух больше, чем обычно, но винят во всем слишком жаркое лето.

«Возможно, здесь и послужила птицефабрика. И там, и там точно также запахиваем по плану и обрабатываем по плану», - прокомментировал исполнительный директор птицефабрики Александр Кузюбердин.

К тому, как запахивают и как обрабатывают, у сельчан большие претензии. Говорят, что отходы долгое время лежат на полях нетронутым, а обрабатывать их химикатами начали только накануне приезда журналистов.

Коллективное письмо в природоохранную прокуратуру подписывают всем селом. До этого жаловались в районную администрацию и в правительство Челябинской области, однако все безрезультатно. Глава сельской управы, отмахиваясь от мух, расписывается в своей полной беспомощности.

В межвидовой борьбе с насекомыми победу пока одерживают люди, но баланс очень шаткий, поскольку мухи являются переносчиками опасных инфекций. И в Камышовке этих насекомых - миллионы.