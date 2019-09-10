Медведев заявил об ограничении доступа России в G8

Россию никогда в полном объеме не допускали к участию в саммите G8. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что в современном мире ограниченный формат «большой восьмерки» не позволяет принимать решения, существенные для человечества.

«G8 была площадкой, чтобы обсудить в узком кругу различные политические вызовы, различные проблемы», - цитирует Медведева РИА Новости.

Кроме того, G8 не достает легитимности при существовании «большой двадцатки», добавил глава правительства. По его словам, приглашение России о возвращении к формату «восьмерки» можно будет рассмотреть, однако ему «странно слышать» от иностранных партнеров, что Россия должна исправиться.

«По-моему, президент Трамп сказал правильную вещь: только надо спросить у России, а надо ли России это», - подчеркнул Медведев.

На саммите G7 во французском Биарицце в конце августа президент США Дональд Трамп назвал «полезным» возвращение России к последующим встречам клуба. Премьер-министра Канады Джастин Трюдо при этом считает, что этого не может произойти из-за действий РФ на Украине. Возможность участия страны в следующем саммите ранее прокомментировали в Кремле.