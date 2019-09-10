Бронированный грузовик «швырнул» в воздух несколько машин после ДТП в Тбилиси: видео

В Грузии проходят съемки финальной части американской франшизы «Форсаж 9». Улицы Тбилиси наполнились звуками стрельбы и стали площадкой для эффектных транспортных столкновений. О том, что город станет полигоном для съемок ярких сцен, сообщалось в СМИ ранее.

Жители Тбилиси стали очевидцами настоящей погони с тараном, переворачивающимися в воздухе машинами и пролетающим вертолетом.

Кадры были опубликованы в социальной сети TikTok. Как уточняет Agenda, съемки в городе продлятся несколько месяцев.