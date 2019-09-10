В Госдепе сообщили о вводе санкций против двух сотрудников СКР

Соединенные Штаты наложили санкции на двух человек в руководстве Следственного комитета в городе Сургуте. Об этом следует из заявления пресс-секретаря Государственного департамента США Морган Ортагус 10 сентября.

Санкции наложены в связи с предполагаемым нарушением прав человека. Руководителя Сургутского межрайонного следственного отдела СКР Владимира Ермолаева и следователя по особо важным делам Степана Ткача Госдеп обвиняет в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы»*.

«Департамент располагает достоверной информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство человека обращению… 15 февраля 2019 года сотрудники Сургутского следственного комитета во главе с Ермолаевым и Ткачом подвергли по меньшей мере семь (человек) удушению, поражению электрическим током и жестоким избиениям во время допроса», - говорится в сообщении Госдепартамента.

В заявлении также акцентируется внимание на том, более 60 членов религиозной организации в данный момент ожидают суда по уголовным делам, еще 250 - находятся под следствием. В Госдепе призывают Россию «прекратить несправедливую кампанию» против них.

*«Свидетели Иеговы» - экстремистская организация, запрещена в РФ