Президент уволил замминистра иностранных дел РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ - статс-секретарь Григорий Карасин освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ размещен на портале правовой информации. Он вступает в силу 10 сентября.

Карасин занимал должность заместителя главы МИД РФ с 2005 года. В ведомстве он курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ и работу с соотечественниками за рубежом.

Карасину 23 августа исполнилось 70 лет. По закону «О государственной службе» продление пребывания на ней возможно именно до этого возраста.