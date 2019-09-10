Путин сменил прокурора Республики Дагестан

Старший советник юстиции Алексей Ежов занял должность прокурора Республики Дагестан. На эту должность его назначил президент России Владимир Путин указом от 9 сентября.

Ежову 39 лет, он родился в городе Рубцовске Алтайского края. В 2001 году Ежов окончил Сибирский юридический институт МВД России, в этом же году начал службу в органах прокуратуры. Ранее он занимал различные должности в Республике Хакасия, а в последнее время трудился заместителем прокурора Дагестана.

За время службы Ежов неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» и именным оружием, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России. Предыдущий прокурор Дагестана Денис Попов с 7 сентября занял аналогичную должность в Москве.