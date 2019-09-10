«Есть свидетели»: подруга Быстрицкой прокомментировала версию о заморенной голодом актрисе

Легендарную советскую актрису Элину Быстрицкую могли специально заморить голодом родственники. Данное предположение подтвердила в комментарии «Звезде» директор артистки, продюсер, ее близкая подруга Ксения Рубцова.

По ее словам, в настоящее время к следователям действительно обратились близкие и знакомые Быстрицкой.

«Было несколько заявлений по этому поводу в СК РФ от близких друзей Элины Авраамовны. Это 20 человек - инициативная группа во главе с крестным актрисы Сергеем Залесским. Это уважаемые люди - народные артисты Советского Союза, народные артисты России, все, кто не смог попасть к ней и были грубо остановлены при попытке пообщаться с ней», - рассказала Рубцова.

При этом подруга актрисы заявила, что абсолютно уверена в том, что Быстрицкую могли заморить голодом.

«Я абсолютно уверена, что так и есть. Я ее знала очень близко, знала о ней все. Я на 100% уверена, что это именно так. Есть много людей, приближенные к Элине Авраамовне, которые могут сказать, что были свидетелями обстоятельств», - отметила она.

В свою очередь Мирон Дауди, адвокат Ксении Рубцовой, подчеркнул, теперь следует дождаться, чем закончится ситуация с заявлением от Залесского и народных артистов.

Адвокат добавил, что сиделка Быстрицкой не пускала к ней никого, включая родственников.

«Никого не пускала по рекомендации сестры (Элины Быстрицкой - прим. ред.) Софьи Шегельман, которая находилась в Израиле», - добавил Дауди.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что за время, пока актриса находилась одна, у нее обострились тяжелые хронические заболевания, что и привело к смерти Быстрицкой.

Актрисы не стало в апреле текущего года на 92-м году жизни.