Президент России Владимир Путин назначил генерального прокурора Москвы. Им стал Денис Попов, который ранее занимал должность прокурора Республики Дагестан.

Попову 47 лет, он является уроженцем Свердловска (Екатеринбурга). В 2001 году он окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ, в органах прокуратуры служит с 2000 года. За время карьеры Попов занимал различные должности в Москве, работал заместителем прокурора в Тульской области и прокурором Республики Хакасия.

«За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", именным оружием», - сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Предшественником Попова является Владимир Чуриков. С 2019 года он занимает должность заместителя генерального директора АО «Мосводоканал».