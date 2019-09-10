Путин назначил генерального прокурора Москвы
Президент России Владимир Путин назначил генерального прокурора Москвы. Им стал Денис Попов, который ранее занимал должность прокурора Республики Дагестан.
Попову 47 лет, он является уроженцем Свердловска (Екатеринбурга). В 2001 году он окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ, в органах прокуратуры служит с 2000 года. За время карьеры Попов занимал различные должности в Москве, работал заместителем прокурора в Тульской области и прокурором Республики Хакасия.
«За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "За безупречную службу", именным оружием», - сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Предшественником Попова является Владимир Чуриков. С 2019 года он занимает должность заместителя генерального директора АО «Мосводоканал».