В Госдуме утвердили постановление о комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне

Расследовать факты вмешательства иностранных СМИ и диппредставительств во внутренние дела России будет спецкомиссия Госдумы. Постановление о ее создании было принято сегодня, 10 сентября, на первом пленарном заседании осенней сессии.

Сформировать отдельную думскую структуру депутаты решили после того, как некоторые зарубежные издания и посольства в августе призывали российских граждан участвовать в несанкционированных массовых акциях. В состав комиссии вошли представители всех фракций Госдумы.

Законодатели уже направили приглашение послу США Джону Хантсману, который, в свою очередь, сказал, что намерен встретиться с российскими депутатами и дать им свои пояснения.

Накануне сообщалось, что визит в Госдуму может стать одним из последних дел Хантсмана на посту посла: уже в начале октября он покинет Россию, где провел два года. Вместо него американскую дипмиссию может возглавить первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.