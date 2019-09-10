МИД: работы над крылатой ракетой наземного базирования в РФ находятся в «продвинутой стадии»

Работа над предложениями по ответу на испытания в США новой модификации крылатой ракеты после прекращения действия ДРСМД находится в продвинутой стадии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных регионах», - подчеркнул Грушко.

В мае текущего года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса «Калибр» будет разработан в течение 2019-2020 годов.

Он добавил, что в эти же сроки предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что, принимая ответные меры на действия властей США по выходу из ДРСМД, Россия не станет ввязываться в гонку вооружений.

Главное нарушение договора со стороны России, на которое опирается США, - это ракета 9М729, которая, по мнению американских спецслужб, является сухопутной версией крылатой ракеты «Калибр».

Двадцать третьего января Минобороны РФ представило эту ракету широкой общественности, заявив, что она не нарушает условия договора по дальности, а изменение размеров связано с установкой на нее боевой части повышенной мощности и бортового комплекса управления без изменения диаметра, а не с увеличением топлива в сравнении с ракетой 9М728.

По данным источников в оборонно-промышленном комплексе, наземная версия «Калибра» может быть создана до конца года.