Пострадавшим от паводка в Приангарье спишут часть долгов по кредитам

Долги пострадавших от паводка жителей Иркутской области на сумму 163 миллиона рублей пересмотрят. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Сбербанка Герман Греф.

С просьбой о пересмотре условий кредита в банк обратилось около 500 человек. Более 300 заявок по 535 займам уже одобрены, остальные рассмотрят в ближайшее время.

В рамках реструктуризации люди получат отсрочку платежей на год, им также спишут переплату по процентам. Кроме того, Греф заверил, что пострадавшим заменят утраченные во время наводнения банковские карты и выплатят страховку. Глава Сбербанка добавил, что на средства кредитной организации планируется построить новое инфекционное отделение больницы в Тулуне.

Город Тулун сильнее всего пострадал от летнего наводнения в Иркутской области. Более тысячи домов снесло водой, и около пяти тысяч будут снесены, так как не подлежат восстановлению.