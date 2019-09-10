«Гуманоид» в плаще был замечен в небе над Швейцарией: видео

Загадочный объект был замечен в небе над одним из швейцарских городов. Пользователи Сети предположили, что серый «цилиндр» - не что иное, как еще одно доказательство «существования» НЛО.

Кадры были сделаны в небе над городом Золотурн. В ролике, опубликованном в Сети, видно, что в воздухе вертикально взлетает объект, внешне напоминающий цилиндр. Ряд пользователей также предположил, что у загадочного «гуманоида» имеются голова и хвост.

«Внешне похоже на гуманоида в плаще», - написал один из комментаторов.

Другой пользователь поддержал эту версию и отметил, что данный ролик является «сенсацией», пишет The Daily Star.

Однако нашлись и те, кто увидел в неопознанном объекте воздушный шар и даже «падшего ангела». К настоящему моменту достоверной информации о том, чем на самом деле является таинственное «НЛО», пока нет. Кадры были опубликованы на YouTube.