Трамп прокомментировал историю с «вывозом агента ЦРУ» из России

Президент США Дональд Трамп ничего не знает об истории с предполагаемым вывозом ЦРУ своего агента из России в 2017 году. Об этом заявил сам американский лидер.

«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ замечательно ответило, поэтому сказанное ЦРУ меня полностью удовлетворяет», - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее телекомпания CNN распространила информацию, согласно которой американская спецслужба в 2017 году якобы вывезла из России своего ценного агента из опасений его разоблачения. В материале отмечалось, что шпион якобы был «одним из самых высокопоставленных источников» в правительстве РФ.

По сообщениям журналистов, решение о вывозе агента было якобы продиктовано взволнованностью ЦРУ в связи с тем, что Трамп и его окружение небрежно обращались с секретной информацией, создавая угрозу раскрытия шпиона.

Официальный представитель ЦРУ Бриттани Брамелл, в свою очередь, заявила, что предположения телекомпании о том, что Центральное разведывательное управление принимает решения, «от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации - просто неверны». При этом Брамелл добавила, что «вводящие в заблуждение спекуляции» относительного того, что обращение Дональда Трампа с секретными данными, к которым он имеет постоянный доступ, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента «являются неточными».

На историю об отзыве шпиона обратили внимания и в Совете Федерации РФ. Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич опубликовал в своем аккаунте в Facebook пост, где назвал публикацию «откровенным фейком в топорном исполнении». По его мнению, CNN выполняла заказ, направленный на дискредитацию Трампа.