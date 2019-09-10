Парламент Эстонии не поддержал идею полного отказа от русских школ

Во вторник, 10 сентября, парламент Эстонии отклонил предложение оппозиционной Партии реформ о полном переводе системы среднего и дошкольного образования страны на эстонский язык. Большинство депутатов оставило инициативу без поддержки.

Ранее реформисты уже пытались провести подобный закон: тогда им также не хватило голосов.

Мэр Таллина назвал предложение оппозиционеров безответственным и заявил, что нельзя ставить эксперименты на детях.

Сейчас в Эстонии работают 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке. В них обучаются более 20% всех школьников страны.