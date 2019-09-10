Биолог оценил возможность исчезновения привычных продуктов из-за изменения климата

Изменение климата, несомненно, может повлиять на урожай и продукцию различных сельскохозяйственных культур. Однако такая тенденция, скорее всего, будет означать кратковременные проблемы. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал доктор биологических наук заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Марков.

По его словам, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о том, что климатические изменения угрожают исчезновением большинства привычных человеку продуктов, это положение не совсем верно. Причина в том, что в случае изменения привычного климата производителям придется просто перестраиваться, что займет определенное время. Однако любимые всеми продукты из-за этого не исчезнут.

«Изменения климата могут повлиять на урожай и продукцию различных сельхозкультур, растений, животных и так далее. Если где-то становится теплее или холоднее, то это будет влиять на продуктивность системы. В одних регионах это может быть положительное влияние, в других - отрицательное. В целом любое изменение климата вызовет кратковременные проблемы: что-то меняется, производители сельхозпродукции приспособились к определенным условиям, но те изменились… Придется перестраиваться, выращивать культуры в других местах. Это будут кратковременные проблемы наверняка», - отметил Марков.

Эксперт добавил, что изменение климата может вызвать локальные проблемы с производительностью сельского хозяйства во всех регионах. Но к изменениям можно будет приспособиться.

«Это не фатальные процессы», - подытожил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что, по мнению ученых, климатические изменения могут якобы повлечь исчезновение большинства привычных человеку продуктов - от картофеля до оливкового масла. При этом британские исследователи убеждены, что исчезнуть может в том числе и кофе и уже к 2050 году территория, пригодная для его выращивания, сократится вдвое. А спустя еще 30 лет растение и вовсе исчезнет.