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Заслуженный врач РФ назвал условия для снижения риска развития рака

Анна Касаткина
15:40 10.09.2019
Каждый человек, независимо от состояния здоровья, до 30 лет должен пройти комплексное обследование на предмет наличия заболевания, уверен онколог Андрей Коржиков.
Заслуженный врач РФ назвал условия для снижения риска развития рака
© Фото: Sigrid Gombert imageBROKER.com, Globallokpress

Главным условием профилактики развития рака у молодых людей является комплексное обследование организма до 30 лет. Об этом «Звезде» сообщил хирург-онколог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков.

«Обязательно должно быть полноценное комплексное обследование для молодых, абсолютно здоровых людей. К 30 годам такой диагностический багаж должен быть накоплен. Это стартовый капитал необходим для того, чтобы через три-пять-десять лет было с чем сравнивать: диагностировали ли заболевание ранее или нет», - объяснил собеседник.

При обследовании непременно должен применяться метод компьютерной томографии, добавил Коржиков, потому что, например, флюорография способна выявить опухоли в легких лишь на поздних стадиях. По словам врача, после 30 лет на наличие рака стоит проверяться каждые пять лет.

При этом полностью предотвратить заболевание таким образом нельзя, можно лишь снизить риск его развития, отметил собеседник. Он уточнил, что существенными факторами риска для молодежи являются курение, употребление алкоголя и сидячий образ жизни.  

«В целом [малоподвижный образ жизни] может способствовать мутации в генах, что способствует различным заболеваниям, в том числе и раку, в частности раку толстой кишки… Происходит застой в органах малого таза», - пояснил собеседник.

Ранее немецкие онкологи выявили самый распространенный вид рака среди молодых людей от 20 до 49 лет. Оказалось, что чаще всего молодежь страдает от рака толстой кишки.

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