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Вернулись через 75 лет: в Ленобласти немецкие военные ищут останки погибших в годы ВОВ

Павел Кутаренко
01:52 10.09.2019
Ежегодно солдаты Бундесвера проводят совместную работу с российскими военнослужащими отдельного специального поискового батальона по поиску останков павших во время Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Не допустить фальсификации истории и найти всех пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны - одна из задач поисковых отрядов. В Ленинградской области идут совместные российско-немецкие раскопки на местах кровопролитных боев.

Военнослужащие Бундесвера ведут поисковые работы там, откуда немцы бежали 75 лет назад. Их первой находкой стали несколько штык-ножей от винтовки «маузер».

Из всех немецких военных русский язык знает только Эдуард Мюллер. Он родился в Советском Союзе, потом его семья эмигрировала в Германию. В Бундесвере служит поваром, но в лесу под Санкт-Петербургом готов с утра до ночи работать лопатой.

«Это история, ее нельзя забывать, и мы должны учиться на этой истории, чтоб такого больше не повторялось. Для меня и для других военных с Германии это большая честь - здесь быть», - рассказал Эдуард Мюллер «Звезде».

Уже более 25 лет между Россией и Германией действует межправительственное соглашение по совместному уходу за воинскими захоронениями и поиску погибших. Каждый год солдаты Бундесвера работают вместе с военнослужащими отдельного специального поискового батальона, не зная чужого языка, но понимая друг друга.

Немцы не очень склонны откровенничать, где воевали их деды и прадеды, а наши их и не расспрашивают. Хотя почти у каждого есть своя память о той войне.

Найти останки всех павших с разных сторон - это главная задача экспедиции. Солдаты работают неподалеку от поселка Мга. Во время войны здесь почти 3 года стояла немецкая дальнобойная артиллерия, которая вела огонь по Невскому Пятачку. Удалось раскопать сразу нескольких блиндажей, которые при отступлении их хозяева бросили со всем имуществом.

Некоторые найденные артефакты наверняка пополнят музейные экспозиции. Но главное - это то, что гости из Германии увидят и поймут в русском лесу, где страшная война оставила так много следов.

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